За 5 лет через ОЛХ продано товаров на более чем 7 миллиардов

За последние 5 лет через ОЛХ продано товаров на сумму более 7 миллиардов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По сообщению компании, категории-лидеры оставались неизменными:

Электроника - более 2,8 поставок на сумму свыше 4 млрд грн

Мода и стиль - более 1,7 млн поставок на сумму более 1 млрд грн

Детский мир - более 1,5 млн поставок на сумму 706 млн грн

Хобби, отдых и спорт - свыше 840 тыс поставок на более 585 млн грн

Дом и сад - более 750 тыс поставок на сумму более 465 млн грн.

Напомним, что по данным исследования платежной платформы Payoneer, самый высокий средний доход от от e-commerce у столичных онлайн-продавцов - 4920 долл в месяц, Харьков - лидер в IT и онлайн-образовании, Львов - в креативных сферах, а Одесса - в аренде туристического жилья, фрилансе и стриминге.