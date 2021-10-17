СМИ узнали о заставшем США врасплох запуске гиперзвуковой ракеты в КНР

Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие, со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.
В ходе испытаний аппарат пролетел через низкоорбитальное пространство, но не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километрах от нее.
В то же время испытания застали разведку США «врасплох», пишет издание. Как отметили его собеседники, пуск показал, что Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия» и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американские власти.
«Мы понятия не имеем, как они сделали это», — заявил FT источник в разведывательном сообществе США.
По информации собеседников издания, теоретически эта ракета может летать через Южный полюс. «Это стало бы большой проблемой для американских военных, поскольку их системы ПВО сосредоточены на отражении возможных атак с северного полярного направления», — пишет FT.
Пентагон не прокомментировал сообщения о пуске в Китае, но выразил озабоченность насчет военной активности КНР, «которая лишь способствует росту напряженности в регионе и за его пределами».
В то же время представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что военная политика Китая «носит оборонительный характер» и его военное развитие не нацелено против какой-либо страны.
Особенность гиперзвукового летательного аппарата состоит в том, что он может маневрировать.
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