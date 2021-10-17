Глава Пентагона едет в Украину и Грузию обсуждать НАТО и Черное море

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Украину, Грузию и Румынию на предстоящей неделе обсудит безопасность Черного моря, заявило военное ведомство США.
«Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран», — говорится в заявлении Пентагона.
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Украину и Грузию также подчеркнет, что двери НАТО для этих стран открыты, заявил Пентагон.
«Остин подчеркнет как в Грузии, так и в Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», — говорится в заявлении Пентагона.
«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», — заявил в этой связи высокопоставленный представитель Пентагона.
Также шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Украину, Грузию и Румынию на предстоящей неделе встретится с американскими солдатами, расквартированными в этих странах.
«Наряду с лидерами этих стран, Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими», — говорится в сообщении Пентагона.
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ох господи .только негр....в с их blm нам нехватало