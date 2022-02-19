Глава Пентагона не считает войну в Украине неизбежной

Военный конфликт в Украине не является неизбежным. Такое мнение высказал в субботу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

«Президент РФ Владимир Путин может выбрать другой путь. США и союзники предложили ему возможность дипломатического решения. Мы надеемся, что он воспользуется ей. Мы надеемся, что он отступит, и ситуация перестанет быть на грани конфликта. Конфликт не является неизбежным», — сказал Ллойд Остин.

Однако глава Пентагона утверждает, что российские войска на границе с Украиной готовы к наступлению.

Ллойд Остин снова повторил, что Вашингтон привержен своим обязательствам в рамках НАТО.

По его словам, США готовы направить дополнительный военный контингент для укрепления безопасности стран НАТО в Восточной Европе в случае эскалации в Украине. «Мы с полной серьезностью относимся к нашим обязательствам по отношению к НАТО и союзникам. Мы уже направили дополнительные американские войска на восток для укрепления обороноспособности союзников по НАТО, и тысячи находятся в состоянии готовности к переброске в том случае, если НАТО задействует свои силы реагирования», — сказал Ллойд Остин.