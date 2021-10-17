Швейцария попросит бизнес снизить потребление электроэнергии зимой

Правительство Швейцарии намерено разослать действующим в стране компаниям уведомления о необходимости сокращения потребления электроэнергии этой зимой. Об этом сообщает NZZ am Sonntag.

Уведомление получат около 30 тыс. компаний, потребляющих более 100 тыс. кВт•ч в год. Их могут попросить сократить потребление на 10–30%, если в стране будет наблюдаться острая нехватка электроэнергии. При этом, как отмечает издание, промышленные объекты эта мера затронет в последнюю очередь.