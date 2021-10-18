Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси

Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.
Конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК «Укрэнерго».
Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься в течение 2 дней — с 22 по 24 октября.
Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября — то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.
Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.
Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для «планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются».
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