Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом

Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных — на 56%, тяжелых пациентов — на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом, сообщает в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

«Количество новых выявленных случаев COVID-19 в Латвии на прошлой неделе увеличилось вдвое. Латвия занимает первое место в мире по росту заболеваемости», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, из всех проведенных на прошлой неделе тестов 32% (40 781 тест) были связаны с образовательными учреждениями, а 68% (85 768 тестов) — с остальным населением. Из положительных случаев COVID-19 15% (2 121 инфицированных) были связаны с образовательными учреждениями, а 85% (12 219 инфицированных) — с остальным населением.

ЦПКЗ также отмечает, что на прошлой неделе в среднем проводилось 18 078 тестов в день (16 176 неделей ранее) и выявлялось 2 049 новых случаев инфицирования, что на 673 больше, чем неделей ранее. При этом рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Из выявленных на прошлой неделе случаев заболевания 79% (11 321 человек) не были вакцинированы или еще не завершили курс вакцинации, а 21% (3 020 человек) — были привиты.

Правительство Латвии ввело с 11 октября до 11 января режим чрезвычайного положения для ограничения распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации из-за ковида 7 октября также был объявлен в системе здравоохранения республики. Латвийские медики и эксперты считают эти меры запоздалыми и недостаточными, указывая, что противоэпидемические ограничения должны быть еще более строгими и максимально ограничивать контакты людей.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 18 октября созвал заседание Совета по кризисному управлению из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщил ранее в понедельник Минздрав, на заседании совета глава ведомства Даниэльс Павлютс предложит ввести в Латвии с 20 октября на три-четыре недели жесткий локдаун из-за коронавируса.