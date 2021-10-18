Войти
Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»
официально
Все сервисы для ветеранов скоро появятся в «Дии»
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
соседи
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом

311
Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом

Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных — на 56%, тяжелых пациентов — на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом, сообщает в понедельник Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

«Количество новых выявленных случаев COVID-19 в Латвии на прошлой неделе увеличилось вдвое. Латвия занимает первое место в мире по росту заболеваемости», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, из всех проведенных на прошлой неделе тестов 32% (40 781 тест) были связаны с образовательными учреждениями, а 68% (85 768 тестов) — с остальным населением. Из положительных случаев COVID-19 15% (2 121 инфицированных) были связаны с образовательными учреждениями, а 85% (12 219 инфицированных) — с остальным населением.

ЦПКЗ также отмечает, что на прошлой неделе в среднем проводилось 18 078 тестов в день (16 176 неделей ранее) и выявлялось 2 049 новых случаев инфицирования, что на 673 больше, чем неделей ранее. При этом рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Из выявленных на прошлой неделе случаев заболевания 79% (11 321 человек) не были вакцинированы или еще не завершили курс вакцинации, а 21% (3 020 человек) — были привиты.

Читайте также: Талибан начал чистку «плохих людей» в «Талибане»

Правительство Латвии ввело с 11 октября до 11 января режим чрезвычайного положения для ограничения распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации из-за ковида 7 октября также был объявлен в системе здравоохранения республики. Латвийские медики и эксперты считают эти меры запоздалыми и недостаточными, указывая, что противоэпидемические ограничения должны быть еще более строгими и максимально ограничивать контакты людей.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 18 октября созвал заседание Совета по кризисному управлению из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщил ранее в понедельник Минздрав, на заседании совета глава ведомства Даниэльс Павлютс предложит ввести в Латвии с 20 октября на три-четыре недели жесткий локдаун из-за коронавируса.

Латвия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016