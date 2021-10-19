Минфин США рекомендовал Байдену применять санкции более избирательно

Администрация президента США Джо Байдена должна при введении санкций действовать более избирательно. Об этом говорится в докладе Минфина США по применению экономических и финансовых санкций, в котором содержатся рекомендации о сохранении и повышении их эффективности.

«Санкции — это принципиально важный инструмент для продвижения наших интересов национальной безопасности. Обзор санкций показал, что этот мощный инструмент продолжает приносить результаты, но также сталкивается с новыми вызовами. Мы стремимся работать с партнерами и союзниками над модернизацией и усилением этого важного инструмента», — приводятся слова заместителя министра финансов Адевале Адейемо, который отвечал за подготовку доклада.

В документе подчеркивается, что технологические инновации, в том числе цифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы скрывать трансграничные переводы, потенциально снижают эффективность американских санкций. Эти инновации, по мнению Минфина, дают киберпреступникам возможность хранить и переводить средства за пределами традиционной финансовой системы, основанной на применении доллара.

В ведомстве считают, что при решении ввести санкции руководству США следует оценивать, станут ли рестрикции верным инструментом в каждой конкретной ситуации, а также учитывать политические и экономические последствия.

США регулярно вводят санкции в отношении физических и юридических лиц из разных стран мира. В отношении РФ за последние семь лет Вашингтон вводил санкции, в частности, по «закону Магнитского», из-за аннексии Крыма и строительства газопровода «Северный поток-2». 23 сентября палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере около $780 млрд. Он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг России и новые ограничения против «Северного потока-2». В бюджет также вошла поправка, которая рекомендует администрации Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян, в частности чиновников, крупных бизнесменов и журналистов.