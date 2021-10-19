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Пятеро студентов в Гонконге получили тюремные сроки за участие в протестах

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Пятеро студентов в Гонконге получили тюремные сроки за участие в протестах

Пятеро студентов Китайского университета Гонконга были приговорены во вторник местным судом к срокам почти до пяти лет тюрьмы за участие в массовых беспорядках двухлетней давности. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Группа демонстрантов в возрасте 20-23 лет была задержана 11 ноября 2019 года во время ожесточенных столкновений, вспыхнувших вокруг университетского кампуса. Студенты были в характерной для радикальных участников протестов темной одежде и экипированы защитным снаряжением.

Летом 2019 года в Гонконге, пользующемся правами расширенной автономии по формуле «одна страна — две системы», вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Полиция задержала свыше 10 тыс. правонарушителей, большую часть которых составляла молодежь.

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Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

Гонконг
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