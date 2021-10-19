Пятеро студентов в Гонконге получили тюремные сроки за участие в протестах

Пятеро студентов Китайского университета Гонконга были приговорены во вторник местным судом к срокам почти до пяти лет тюрьмы за участие в массовых беспорядках двухлетней давности. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.
Группа демонстрантов в возрасте 20-23 лет была задержана 11 ноября 2019 года во время ожесточенных столкновений, вспыхнувших вокруг университетского кампуса. Студенты были в характерной для радикальных участников протестов темной одежде и экипированы защитным снаряжением.
Летом 2019 года в Гонконге, пользующемся правами расширенной автономии по формуле «одна страна — две системы», вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Полиция задержала свыше 10 тыс. правонарушителей, большую часть которых составляла молодежь.
Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение.
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