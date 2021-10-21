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«Слуга народа» впервые уступила первое место рейтинга

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«Слуга народа» впервые уступила первое место рейтинга

Правящая партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: „Европейская солидарность“ — 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; „Слуга народа“ — соответственно 13,7% и 15,5%; „Батькивщина“ — 12% и 13,6% и ОПЗЖ — 11,5% и 13%», — отмечается на сайте социологической службы.

По данным опроса, на данный момент пятипроцентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия «Сила и честь» с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,9% и 5,6%.

Исследование продемонстрировало определенный пессимизм в оценке действующей в стране власти во главе с Владимиром Зеленским. «По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей. В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», — отмечает КМИС.

Опрос проведен в период с 15 по 18 октября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1 200 респондентов из всех регионов Украины.

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Ранее партия президента «Слуга народа» всегда сохраняла первую строчку в рейтингах популярности. К примеру, в августовском опросе КМИС политсила Зеленского имела 20,2% поддержки, на втором месте находилась ОПЗЖ с рейтингом 18,3%, далее шли «Батькивщина» — 16% и «Европейская солидарность» — 14,2%.

опрос, Слуга народа
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