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В РФ запретили продажу смартфонов Samsung

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В РФ запретили продажу смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.

Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.

Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Всего в списке 61 смартфон — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

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Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

Россия, Samsung
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