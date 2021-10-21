В РФ запретили продажу смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.
Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.
Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Всего в списке 61 смартфон — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016