Китай выполнил половину обязательств по закупке товаров в США

Китай выполнил 53% от обязательств по закупке американской продукции в рамках торгового соглашения между двумя странами. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

В частности, объем импорта американской продукции в Китай за месяц составил $11,7 млрд.

В рамках первой фазы торговой сделки, заключенной Пекином и Вашингтоном в 2020 году, Китай обязался купить американские товары и услуги на $200 млрд. Речь идет в том числе об экспорте в Китай продукции американской промышленности, сельскохозяйственных товаров и энергоносителей.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно.