Молдова собирается ввести режим ЧП в стране из-за дефицита газа

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Об этом она сообщила в ходе брифинга в пятницу.

«Сразу после этого брифинга соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений. ...Попросим парламент и правительство ввести чрезвычайное положение. Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления ситуации в энергетическом секторе», — сказала Гаврилица.

Она объяснила, что дефицит газа, который испытывает в октябре страна, «достиг критического уровня». «Вчера в Москве состоялся новый раунд переговоров. Договоренности по газу с „Газпромом“ нет. Нет и уверенности в том, что она будет достигнута. Между тем на рынке природного газа в Республике Молдова зарегистрирован дефицит в размере около 16 млн кубометров, при этом потребности в газе в октябре были удовлетворены лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети находится на критическом пределе», — объяснила премьер.

По ее словам, режим ЧП позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Решение о введении режима ЧП может быть принято уже в пятницу.