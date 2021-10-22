Сегодня состоится заседание СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоится в пятницу вечером. Заседание начнется в 16:30.

«Президент Украины поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16:30 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)», — говорится в сообщении на странице в Twitter.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.