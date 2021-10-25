Украина за октябрь снизила запасы газа в ПХГ на 2%

Украина с 2 по 24 октября 2021 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 2% (на 381,2 млн куб. м) — до 18 млрд 494,8 млн куб. м (с учетом 176 млн куб. м в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», среднесуточный отбор газа из хранилищ на минувшей неделе колебался в пределах 22-26,6 млн куб. м, в частности, 24 октября из подземок было поднято 24,24 млн куб. м газа.

Ранее глава Оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отмечал, что с начала октября использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не подключено.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои «подземки» в режиме отбора более полугода — с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.