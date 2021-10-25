Кабмин одобрил поставку «Нафтогазом» газа коммунальным больницам по льготной цене

Кабинет министров Украины согласовал решение правления НАК «Нафтогаз Украины» о разрешении своей «дочке» ООО «ГК «Нафтогаз Трейдинг» поставлять природный газ учреждениям охраны здоровья государственной и коммунальной собственности на условиях, как для бюджетных организаций.
Соответствующе решение закреплено распоряжением КМУ № 1295-р от 23 октября, текст которого обнародован на правительственном портале.
К медучреждениям государственной собственности отнесены: казенные предприятия, государственные учреждения и т.п. К медучреждениям коммунальной собственности отнесены: коммунальные некоммерческие предприятия, коммунальные учреждения, совместные коммунальные учреждения и т.п.
По данным агентства «Интерфакс-Украина», в частности, Кабмин разрешил НАК не требовать от государственных и коммунальных медучреждений возмещения убытков за уклонение от заказанных объемов потребления газа, а также оплаты штрафных санкций за небалансы.
Как сообщалось, условия договора поставки «Нафтогазом» газа бюджетным учреждениям и организациям предусматривают конечную цену 16,554 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и транспортировкой) на период до декабря 2022 года включительно.
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