В некоторых регионах заканчиваются койки для пациентов с COVID-19

В Донецкой области самая высокая заполненность отделений медучреждений, предусмотренных для пациентов с коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, по состоянию на 25 октября в Донецкой области занято 88,9% коек для пациентов с COVID-19. То есть госпитализированы 3357 человек.

На втором месте по заполненности ковидных коек оказалась Запорожская область, где этот показатель составляет 88,9%. В больницы региона попали 2 547 человек с коронавирусом.

В Харьковской области занято 76,1% ковидных коек. В частности, госпитализирован 3 731 человек.

Самый низкий уровень заполненности отделений зафиксирован в Кировоградской области — 35,3%. Там госпитализированы 282 человека.

«Сейчас в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Сумская (80,1%)», — отметили в Минздраве.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко утверждал, что в Украине нет дефицита кислорода для пациентов с коронавирусом. По словам министра, все, кто нуждается в кислородной терапии, получают ее.