Глава МИД Швейцарии приедет завтра в Украину

Вице-президент, руководитель федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис посетит Украину, где проведет встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Как сообщает пресс-служба Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, в рамках визита Кассис посетит 27 октября Одессу и 28 октября отправится в Киев, где проведет двусторонние переговоры с главой МИД Украины.
29 октября Кассис и премьер-министр Украины начнут подготовительный процесс к пятой Конференции по вопросам реформ Украины (URC2022), которая состоится 4-5 июля 2022 года в Лугано.
«Конференция поддержит усилия Украины по реформированию в 2022 году с упором на стабильность и процветание, которые также являются ключевыми приоритетами Стратегии внешней политики Швейцарии на 2021–2023 годы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что два члена Национального совета, Кристин Бадерчер (член Комитета по финансам и внешней политике) и Ларс Гуггисберг (член Финансового комитета и президент его подкомитета FDFA/EAER) будут сопровождать Кассиса в его поездке в Украину.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016