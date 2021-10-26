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«Нафтогаз» будет поставлять газ для бытовых клиентов по 7,96 грн/куб. м, а бюджетникам – по 16,8 грн

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«Нафтогаз» будет поставлять газ для бытовых клиентов по 7,96 грн/куб. м, а бюджетникам – по 16,8 грн

Кабинет министров Украины обязал победителя конкурса на поставщика «последней надежды» (ППН), которым является «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб. м, бюджетным учреждениям — до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Решение уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников закреплено постановлением Кабмина № 1102 от 25 октября 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Помимо внесения изменений в постановление № 809 от 30 сентября 2015 года о ППН, которым победитель конкурса соглашается с такими ценами поставки на два месяца, также эти граничные цены для ППН закреплены в «карантинном» постановления № 1236 от 9 декабря 2020 года.

Обнародованная ранее ГПК «Нафтогаз» цена газа для клиентов ППН в октябре составляла 16,56 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что на 38% выше сентябрьской цены (12 грн/куб. м).

Кроме того, КМУ изменил формулу, по которой ППН поставляет природный газ. Ранее прописанная в постановлении № 809 формула ограничена периодом до 30 сентября 2021 года, а новая действует с 1 октября этого года.

Правительство Украины также внесло в «карантинное» постановление требование к «Оператору ГТС Украины» при участии операторов газораспределительных систем (ГРС) автоматически включить в портфель ППН потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетниками (включая коммунальные и госмедучреждения), поставка которым не осуществлялась никакими поставщиками.

Операторам ГРС поручено внести в информационную платформу ОГТСУ данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и госмедучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Как сообщалось, в июле 2020 года Кабинет министров Украины утвердил ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» поставщиком «последней надежды» на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

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ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% «Укргазвыдобування» и 50%+1 акция ПАО «Укрнафта»). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% «Укртрансгаз») и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% «Укртранснафта»), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

Нафтогаз України, газ
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