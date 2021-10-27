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Китай призвал США «немедленно прекратить» официальные контакты с Тайванем

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Китай призвал США «немедленно прекратить» официальные контакты с Тайванем

Китай призывает США соблюдать принцип «одного Китая» и обязательств по тайваньскому вопросу и немедленно прекратить любые официальные контакты с островом, говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают широкое участие Тайваня в системе ООН. По его мнению, «исключение Тайваня подрывает важную работу ООН и связанных с ней органов».

«В мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай... Призываем США немедленно прекратить все официальные контакты с Тайванем, прекратить безответственные и ошибочные высказывания и предпринять конкретные действия для сохранения общего положения в китайско-американских отношениях, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе», — сказано в заявлении посольства.

Там также указали, что участие Тайваня в деятельности международных организаций, таких как ООН, должно осуществляться в соответствии с принципом «одного Китая». «ООН — это межправительственная международная организация, к которой могут присоединиться только суверенные государства. Проблемы, связанные с Тайванем, являются серьезными политическими проблемами, а не проблемами так называемых ценностей США», — указали в дипмиссии.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что при потенциальном нападении на Тайвань со стороны КНР Вашингтон встанет на защиту островного государства. Так, на вопрос о том, готовы ли США «встать на защиту Тайваня, если Китай нападет», американский лидер ответил: «Да, у нас есть обязательства сделать это». При этом Байден добавил, что США не стремятся к холодной войне с Китаем, однако также не готовы отступать от своих позиций.

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Тайвань объявил об отделении от материкового Китая в 1949 году после поражения сил Гоминьдана (правящая партия Китайской Республики с 1928 года) во время гражданской войны с коммунистами. Официальная КНР считает остров частью страны. Соединенные Штаты признают суверенитет Пекина над этой территорией, но считают статус Тайваня неурегулированным.

С 1949 по 1971 год Тайвань оставался единственной легитимной силой в ООН со стороны Китая, однако в октябре в 1971 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2758, согласно которой представительство Китая — включая место постоянного члена Совета Безопасности ООН — перешло от Республики Китай к Китайской Народной Республике.

США, Китай, Тайвань
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