Денисова приехала в Грузию навестить Саакашвили в тюрьме

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова начала посещение главы Исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме, чтобы проверить условия его содержания.
«Начинаю посещение гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении № 12 г.Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи», — написала Денисова в Телеграм-канале в среду.
Как сообщалось, омбудсмен в Грузии уже встретилась с адвокатами Саакашвили — Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе и обсудила с ними состояние рассмотрения уголовных дел в отношении из подзащитного и соблюдение его процессуальных прав. «Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михаила на 26-й день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения», — сообщила она.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016