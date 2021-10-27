Денисова хочет оправить к арестованному Саакашвили украинского врача

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме ухудшилось, заявила в среду журналистам посетившая его уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Саакашвили слабеет с каждым днем. За время нахождения в заключении у него были четыре кризисные ситуации. Минимальная медицинская помощь в Руставской тюрьме ему оказывается, но серьезную помощь пенитенциарное заведение оказать не сможет. Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу. Он говорит, что это не будет безопасным для него», — сообщила Денисова.

По ее словам, за состоянием здоровья Саакашвили с четверга станет следить врач-реаниматолог. «Мы надеемся, что нашему врачу грузинские власти позволят встретиться с Саакашвили», — сказала Денисова.

Гражданин Украины Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает незаконным свое задержание, а обвинения сфальсифицированными.