Литва предложила ЕС отказаться от перехода на сезонное время

Вильнюс обратился к Евросоюзу с призывом отказаться от перехода на зимнее и летнее время как неэффективного и вредного для здоровья людей. Соответствующее письмо направил в Брюссель министр коммуникаций и транспорта страны Марюс Скуодис, сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.
Министр напомнил, что предложение отказаться от перевода стрелок было высказано Еврокомиссии четыре года назад. «Тем не менее граждане Европы по-прежнему вынуждены два раза в год переводить часы. Убежден, что необходимо принять политическое решение и решить этот вопрос, так как множеством исследований доказано негативное воздействие изменения сезонного времени на здоровье», — приводятся в сообщении слова Скуодиса.
В декабре 2017 года Сейм (парламент) Литвы дал задание правительству добиваться отмены введения сезонного времени. Кабмину предписывалось провести консультации с Еврокомиссией о возможности предоставить странам-членам право самим решать вопрос о применении зимнего/летнего времени на своей территории. В конце 2018 года Литва, Латвия и Эстония договорились о том, что после того, как ЕС отменит ежегодный сезонный перевод стрелок, они установят единое поясное время.
Согласно опросам, 80% населения Литвы относится к изменению времени дважды в год отрицательно. По мнению экспертов, нет также убедительных доказательств экономической пользы такой меры.
Перевод стрелок часов предписан директивой ЕС. В соответствии с ней члены евросообщества дважды — в марте и октябре — меняют время с 2003 года.
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