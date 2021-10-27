«Энергоатом» выкупил почти всю доступную мощность для импорта э/э из Беларуси в ноябре

НАЭК «Энергоатом» выкупил почти всю доступную мощность межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре — 885 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК «Укрэнерго» на аукционе в среду.
Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте НЭК его результаты. Второй победитель аукциона — ООО «Электро Комьюнити» закрепило за собой мощность в 15 МВт.
Предельная цена доступа к сечению в результате аукциона составила 601 грн/МВт-ч.
В аукционе всего принимало участие 16 компаний, в том числе принимали участие ООО «Артлекс-Энерджи», «Смартсол», «Овис Трейд», «Электро Украина», «Смарт Трейд Энерджи», «ОНК-групп», «Электротрейдинг Групп», «Электро Партнерс», «Захид Энерго Сбыт», «ДЭ Трейдинг», «ЭРУ Трейдинг» «СНИП Украины», «Новая-Энергетическая-Компания», «Юг Энерго Сбыт».
Как сообщали сегодня СМИ со ссылкой на свои источники, национальный энергорегулятор не станет продолжать запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России, действующий до 31 октября, ввиду дефицита топлива на ТЭС.
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