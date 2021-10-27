Путин поручил «Газпрому» закачать в европейские хранилища больше газа

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

«Алексей Борисович (Миллер, глава „Газпрома“, — Ред.), я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал Путин.

«Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газов в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом», — добавил президент РФ.

«Так и сделаем», — ответил Миллер, которого цитируют российские СМИ.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.