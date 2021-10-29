Саакашвили отказался от врачей

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, сообщает его адвокат Георгий Гелхаури.
«С сегодняшнего дня я не приму облегчающие голодовку лекарства и не буду сдавать анализы», — говорится в послании Саакашвили, переданном в пятницу через его адвоката.
Экс-президент написал, что власти не учли главную рекомендацию консилиума — перевести его на госпитализацию в городскую клинику.
Сам адвокат не смог объяснить журналистам, почему Саакашвили изменил свое решение по сотрудничеству с консилиумом врачей, так как 28 октября вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом.
Бывший президент также призвал своих сторонников принять участие во втором туре местных выборов, назначенных на 30 октября.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дела. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он уже почти месяц держит голодовку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016