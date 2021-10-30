Макрон не увидел манипуляций ценами на газ со стороны РФ

Рост цен на газ не связан с манипуляциями на рынке. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«У меня нет свидетельств того, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого не обвиняю. Речь идет о торговых отношениях», — сказал Макрон.
Отвечая на вопрос о зависимости Евросоюза от «Газпрома», Макрон ответил, что вопрос не в зависимости, а в создании альтернативы. По его мнению, ими могут быть возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика.
Осенью Европа столкнулась с резким скачком цен на газ. Цена достигла рекордных $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. В Европарламенте и США считали, что на ситуацию мог повлиять «Газпром» с целью добиться более скорого запуска «Северного потока-2», который дожидается одобрения немецкого и европейского регуляторов.
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