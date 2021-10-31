Явка избирателей на довыборах в районе 20%

По состоянию на 16:00 воскресенья явка избирателей на внеочередные выборы народных депутатов в избирательном округе № 184 (Херсонская обл.) составила 18,05%, на округе № 197 (Черкасская обл.) — 21,16%, сообщает Центральная избирательная комиссия.
«Явка избирателей в указанное время (в 16:00 — ИФ) составила 18,05% в округе № 184 и 21,16% в округе № 197», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в 12:00 она составляла 11,94% и 12,32% соответственно.
«Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 184 по состоянию на 16 часов составила 35,98%, а в ОВО № 197 — 40,19%», — подчеркивают в ЦИК.
Там добавляют, что голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов.
«По сообщениям, поступающим в Комиссию, в частности, от ОИК, на 16.00 чрезвычайные происшествия и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксированы», — резюмируют в Комиссии.
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