В ночном ДТП погибли четыре человека, из них три ребенка

Четыре человека, из них три ребенка, погибло в дорожно-транспортном происшествии в ночь на понедельник на автодороге Н-23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района (Кировоградская обл.), сообщили в ГСЧС.
«1 ноября в 01.05 на автодороге Н-23 „Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье“ вблизи с.Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)», — сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.
Подчеркивается, что для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
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