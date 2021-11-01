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Российский Сбербанк изменил название своей «дочки» в Украине

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Российский Сбербанк изменил название своей «дочки» в Украине

Российский Сбербанк принял решение изменить название своего дочернего банка в Украине на Международный резервный банк. О таком решении организации сообщил в понедельник ресурс Finbalance.

«Изменить название на Акционерное общество «Международный резервный банк», сокращенно — АО «МР Банк», — сказано в решении банка за подписью старшего вице-президента Сбербанка Тимура Козинцева.

Этим решением правление банка уполномочено «самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг».

Ранее Верховный суд запретил АО «Сбербанк» использовать название Сбербанк на территории страны. Последующая апелляция кредитной организации результатов не принесла — суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск «Ощадбанка» и обязал отказаться от домена sberbank в украинском сегменте интернета.

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19 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры Сбербанка, а также Проминвестбанка («дочки» российской госкорпорации ВЭБ.РФ). Санкции были введены в марте 2017 года. Тогда под них подпали пять банков, которые принадлежали России: Сбербанк, VS Bank, Проминвестбанк, ВТБ и БМ-Банк.

Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих банков.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что Проминвестбанк продали на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

Сбербанк России, Международный резервный банк, МР Банк
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