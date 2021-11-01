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Семья Рината Ахметова купила еще одну виллу в Швейцарии

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Семья Рината Ахметова купила еще одну виллу в Швейцарии

Семья Рината Ахметова купила еще одну виллу в Швейцарии на берегу Женевского озера. Об этом пишет швейцарская газета Le Temps. Вилла оформлена на старшего сына олигарха Дамира Ахметова. За недвижимость было заплачено 44 миллиона швейцарских франков, по нынешнему курсу более 1,2 миллиарда гривен.

Раньше было известно о покупке на Дамира Ахметова одной виллы за 60 миллионов франков в декабре 2020 года. И вот теперь газета Le Temps выяснила, что уже в марте 2021 года олигарх купил вторую виллу за 44 миллиона. Таким образом, пишет газета, Ахметов потратил более 100 миллионов франков за три месяца на недвижимость возле Женевы.

Как сообщает Le Temps, Ахметов купил два соседних участка в Коллонж-Беллерив (кантон Женева) общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Площадь самих объектов недвижимости тоже впечатляет — около тысячи квадратных метров, не считая подвальных помещений.

В публикации Le Temps особое внимание уделено возможным связям Ахметова с Януковичем. Так, бывший президент Metinvest International Феликс Блитштейн в 2017 году был осужден Федеральным департаментом финансов за нарушение санкций против Украины, позволив «испариться» за границу средствам другой компании, которой он управлял. Речь идет о Mako Trading, принадлежавшей Александру Януковичу, сыну свергнутого президента Украины. SCM, в свою очередь утверждает, что после работы на холдинг в 2000-х годах Блитштейн продолжил самостоятельную карьеру, а его статус бывшего менеджера Metinvest International не может рассматриваться как доказательство близости между Ахметовым и семьей Януковича. В офисах DTEK Trading в Женеве был проведен обыск.

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Le Temps также указывает на связи Ахметова с американским консультантом Полом Манафортом, осужденным в Америке за уклонение от уплаты налогов и нарушение закона о лоббизме. Издание пишет, что именно Ахметов нанимал в качестве консультанта Пола Манафорта, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках своего расследования возможного влияния России на президентские выборы в США, подозревал Манафорта в том, что он делился с украинским олигархом информацией о выборах.

При этом статья проиллюстрирована шаржем, где изображены Ахметов со своим сыном, играющими в настольную «Монополию», где они двигают по полю как швейцарскими дворцами, так и украинскими заводами.

Ринат Ахметов, Швейцария, вилла
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