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Инициированная Западом судебная реформа не даст ожидаемых результатов, - эксперт

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Инициированная Западом судебная реформа не даст ожидаемых результатов, - эксперт

С этой недели в Украине должен начать работу предусмотренный судебной реформой Этический совет. Главная цель его деятельности — проверка на доброчестность действующих членов Высшего совета правосудия и «зачистка» судебной системы от неугодных Западу лиц. В целом же ожидается, что в итоге в Украине при помощи Запада будет создана совершенно новая судебная система. Однако, как считает политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник, этот процесс может затянуться на очень длительное время и в итоге вовсе не привести к желаемым результатам.

«Изменения однозначно затянутся. Попытка принять какие-то кадровые решения этим Этическим советом, например по членам Высшего совета правосудия, будет вызывать иски и блокирование работы. Судебная система противодействует попыткам посягнуть на независимость судейского корпуса. Поэтому, скорей всего, нас ожидает дальнейшее продолжение борьбы с попытками имплементировать отдельные новые фигуры в Высший совет правосудия в судейский корпус Украины. Но вряд ли этот Этический совет даст в ближайшее время какие-либо результаты, и, тем более, вряд ли его работа приведет к переформатированию судейского корпуса. То есть реформа будет запускаться годами и, скорее всего, так полноценно и не заработает, поскольку будет прервана уже следующими парламентскими и президентскими выборами», — полагает эксперт.

Не верит он и в то, что в результате инициированной Западом реформы улучшится доступ украинцев к системе правосудия.

«Целью, к сожалению, изначально не было усовершенствование правосудия. Поэтому в рамках данной реформы мы не видим, например, процедуры решения проблему некомплектности судов. Мы не видим решения проблемы доступа к судопроизводству, мы не видим решения проблемы высоких сборов и адвокатской монополии, не видим усовершенствования процедуры защиты прав и свобод человека во время судебных процессов, мы не видим инструментов установления связи между обществом и хотя бы судьями первой инстанции. Ничего того, что могло бы действительно улучшить правосудие с точки зрения людей, общества, в этой реформе нет. В очередной раз, в шестой или седьмой, мы имеем дело с попыткой перетянуть канат. Переподчинить себе судейский корпус, с абсолютным игнорированием качества правосудия и игнорированием социального запроса», — отметил он.

Нынешняя реформа в целом вопрос политический, а не правовой, полагает эксперт.

«Реформа инициирована президентом по договоренности с западными партнерами. Западные партнеры получили влияние на судейский корпус в обмен на политическую и финансовую поддержку», — рассказал он.

Пєтому, по мнению эксперта, судебная система не станет более независимой от влияния политиков.

«Она останется в том же состоянии, как и сейчас, но с более активным уже участием западных партнеров. При этом под влиянием западных партнеров уже сформирован Высший коррупционный суд, сформирована вся антикоррупционная вертикаль. И что, это привело к какой-то эффективной борьбе с коррупцией? Вот что мешает сегодня антикоррупционным структурам, у которых свой суд есть, бороться с коррупционерами? Мешает отсутствие политической воли, мешает то, что антикоррупционные структуры тоже являются просто инструментом», — отмечает он.

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Напомним, что 14 июля украинский парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.

судебная реформа
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