Кабмин не будет выделять деньги на поддержку бизнеса в «красных зонах»

Поддержка бизнеса в «красных зонах» эпидемиологической опасности сейчас рассматривается в контексте улучшения доступа к кредитованию и снижения нагрузки за аренду коммунального и государственного имущества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Относительно поддержки бизнеса. Мы постоянно смотрим и общаемся с бизнесом о том, какая поддержка им сегодня нужна... Так как мы сегодня локдаун не делаем, как в предыдущих волнах: у нас нет закрытия бизнеса, наша цель — вакцинировать коллективы и общество, клиентов, если речь идет о ресторанах. В прошлой волне были закрыты рестораны, страдали некоторые сферы и этот бизнес получал поддержку. В этой волне ключевая задача — вакцинироваться. Если коллектив вакцинирован, бизнес работает без ограничений», — сказал Шмыгаль на брифинге по итогам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» о планах правительства возобновлять финансовую поддержку для бизнеса в «красных зонах» во время карантина.
В то же время премьер отметил, что в ходе диалога с бизнесом правительство рассматривает несколько направлений поддержки, которые не связаны с прямой выплатой средств. Речь, в частности, идет о доступности к кредитованию.
Кроме того, по словам премьера, клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений.
«Это ответственность местной власти... Мы можем это рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить груз за аренду коммунального и государственного имущества», — добавил он.
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