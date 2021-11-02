С помощью судебной реформы Запад хочет установить контроль над украинской властью, - юрист

Настоящей целью работы Этического совета является не очищение судебной системы, а установление контроля над ней со стороны Запада и, в перспективе, установления контроля над всей системой власти в стране.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Что касается работы Этического совета, конкурсной комиссию по отбору членов УККС и совета по проверке членов ВСП, я считаю, что главная их цель и основная задача — это не столько какое-то очищение судов или поднятие к ним доверия, сколько непосредственно установление внешнего контроля над судебной ветвью власти. Это навязывание своих креатур, навязывание своих судей, которые будут учитывать желания наших иностранных партнеров. То есть сама цель в принципе этой реформы, на мой взгляд, — полное подчинение целой ветви власти иностранным агентам, иностранным правительствам», — отметил юрист.

Он считает, что с 2014 года в стране проводилась целенаправленная политика по разрушению отечественной судебной системы.

«В 2016 году началась судебная реформа и рядовые граждане фактически потеряли возможность защищать свои права в судах. Была введена адвокатская монополия, чем ограничили доступ к судам простым гражданам. При Яценюке были в десятки раз увеличены судебные сборы, что опять же ограничило доступ к судам. Благодаря различным грантовым организациям, которые финансируются иностранными правительствами, был заблокирован отбор судей и проведена настолько циничная и, на мой взгляд, безграмотная реформа, что тысячи профессиональных судей, не желавших принимать участие в этом унижении, просто ушли в отставку, не передав тот накопленный опыт, который у них есть. Украина в принципе утратила такое понятие как правовая определенность. Мы видим сотни решений Большой палаты Верховного суда, которые отменяют свои же предыдущие решения, что еще больше подрывает доверие к судебной ветви власти. То есть нет ни одного действия за это время, а все они проводились под полным контролем тех же иностранных партнеров, которое привело бы к повышению доверия к судам», — отметил он.

Юрист убежден, что и нынешняя реформа ситуацию не исправит.

«Мы видим лишь безосновательные обвинения судей в коррупции, безосновательное поливание их грязью... А очередные реформы, которые задуманы уже новой властью — это снова сокращение количества судов. То есть если раньше людей отстраняли от возможности защищать свои права по материальному признаку, то сейчас уже отстраняют физически. У нас большая страна, которая занимает большую территорию. И подобные сокращения приведут к тому, что люди физически не смогут добраться в суд, не смогут подать заявление, даже имея какие-то сбережения для того, чтобы подать иск и нанять адвоката, защитить свои права. Они не смогут это сделать, потому что добраться до этого суда за 300-400-500 км будет просто невозможно», — отметил адвокат.

Он считает нынешнюю реформу неконституционной из-за вмешательства в ее проведение иностранцев.

«Все, что сейчас связанно с действиями иностранцев по запуску реформы и давлению на президента, на исполнительную и законодательную ветви власти, весь этот шантаж с запуском работы Этического совета, — это лишь попытка Запада окончательно установить внешнее управление над судебной ветвью власти. Но если мы посмотрим на Конституцию, то ней четко указано, что носителем власти является народ. Народ не делегировал иностранным структурам, послам, каким-то международным экспертам полномочия по назначению целой ветви власти. Иностранцы не назначают в Украине ни депутатов, ни Кабинет министров, ни президента, а здесь решили провести некий эксперимент. Но подобные вещи в соответствии с украинским законодательством оцениваются однозначно — как государственная измена», — отметил Кравец.

«Фактически, получив под контроль над судам, иностранцам не нужно уже будет считаться с законодательной ветвью власти, с исполнительной, они смогут с помощью судебной ветви власти полностью управлять нашей страной», — убежден юрист.

Напомним, что 14 июля украинский парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.