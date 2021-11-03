В Украине за сутки зафиксировано 720 смертей от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За весь период вакцинальной кампании проведено более 18 миллионов прививок! За сутки 2 ноября в Украине: зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1406, медработников — 421); 310 439 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы — 81 339 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано —5 935 человек; летальных исходов — 720; выздоровели— 111 937 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 979 086 человек; выздоровело — 2 466 674 человека; летальных случаев — 69 447.

С начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу — 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.