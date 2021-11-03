Кабмин назначил директоров Бердянского и Николаевского морпортов

Кабинет министров Украины назначил директоров ГП «Бердянский морской торговый порт» и ГП «Николаевский морской торговый порт», которых ранее постоянная комиссия Министерства инфраструктуры определила победителями кадрового конкурса.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, директором Бердянского морпорта назначена Ольга Саминина, Николаевского — Александр Медведик.

Ранее Саминина была главным специалистом отдела государственного надзора и контроля на морском и речном транспорте в Морской администрации. До этого занимала должность заместителя начальника администрации Херсонского порта.

Медведик был исполняющим обязанности директора указанного порта с августа этого года. Ранее был и.о. заместителя директора по эксплуатации ГП «МТП «Черноморск».