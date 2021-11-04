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В Беларуси разработали новую Конституцию

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В Беларуси разработали новую Конституцию

Окончательный вариант документа будет вынесен на республиканский референдум, который планируется на конец февраля 2022 года

Новый вариант Конституции Беларуси представлен президенту страны Александру Лукашенко. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА.

«Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — приводит агентство слова президента с совещания по доработке Конституции.

Лукашенко подчеркнул, что Конституционная комиссия «провела определенную работу, предложила свои варианты, а теперь группа специалистов работает над шлифовкой этой Конституции». «И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком», — сказал Лукашенко. По словам президента, нужно отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них — закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.

«Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию», — отметил глава государства. В дальнейшем состоится общественное обсуждение проекта основного закона, окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум, который планируется на конец февраля 2022 года.

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На фоне протестов в Беларуси, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.

Беларусь, Конституция
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