Власти Китая не будут пускать в страну сторонников независимости Тайваня

Правительство Китая включит в черный список сторонников независимости Тайваня и запретит им въезд на территорию КНР, Гонконга и Макао. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

«Власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня, запретят им и членам их семей въезд на территорию материкового Китая, а также специальных административных районов Сянган (китайское название Гонконга) и Аомэнь (Макао)», — сказала она.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, остров считается одной из китайских провинций.