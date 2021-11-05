Голодающий в тюрьме Саакашвили собирается не умирать «назло врагам»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет на зло врагам».

По итогам второго тура местных выборов, в 19 из 20 муниципалитетах мэрами стали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», в том числе в пяти крупных городах: Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти, Кутаиси. Оппозиционные партии, которые не признают итоги выборов, анонсировали масштабную акцию в центре Тбилиси 7 ноября, а затем перенесли ее на 6-е число. До этого их сторонники проведут митинги в других крупных городах страны. Саакашвили же заявил, что необходимо заставить грузинские власти назначить досрочные парламентские выборы.

"Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, на зло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом... Сегодня общество больше готово к коренным изменениям, чем это было перед революцией роз. Народ более продвинут, информирован и что самое главное, един, чем тогда«,- пишет Саакашвили.

Политик поприветствовал решение оппозиции проводить акции протеста одновременно в нескольких городах, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции.

«Я поддерживаю план лидеров оппозиции собраться и не расходится, кроме того, в процессе будут происходить импровизации. Сейчас главное — многочисленность народа... Субботняя акция должна быть многочисленной. Не имеет значения политическая принадлежность. Требование акций — это назначение внеочередных выборов и мое освобождение. Но ничто из этого не является самоцелью, это возможность для того, чтобы приостановить невиданный рост цен, массовые эмиграции, коррупцию, нищету и раз и навсегда вывести страну из болота», — заявил экс-президент.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 36 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.