В Украине за сутки 793 человека умерли от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 11 817 человек, 793 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За весь период вакцинальной кампании проведено более 19 миллионов прививок! За сутки 5 ноября в Украине: зафиксировано 25 063 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 541, медработников — 398); 278 917 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы — 95 623 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 058 014 человек; выздоровело — 2 504 236 человек; летальных случаев — 71 635.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 127 846 прививок.