Кабмин отменил победу Олейникова в конкурсе на главу налоговой

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено.

Напоминим, что 3 ноября в Государственной налоговой службе силовики провели обыски.

Также ВР проголосовала за отставку первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко. Олейникова СМИ называли человеком Любченко.