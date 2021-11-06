Войти
Разумков рассказал, кто из депутатов станет членами его объединения
позиция
Разумков рассказал, кто из депутатов станет членами его объединения
Зеленский подписал закон о деолигархизации
официально
Зеленский подписал закон о деолигархизации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Нардепа Медяника обвиняют в мошенническом захвате завода «Днепроспецмаш»

294
Нардепа Медяника обвиняют в мошенническом захвате завода «Днепроспецмаш»

Народный депутат Вячеслав Медяник, занимающий должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, с помощью мошеннических схем завладел имуществом завода «Днепроспецмаш». Об этом говорится в письме главы наблюдательного совета «Днепроспецмаша» Александра Кравченко, направленному народным депутатам, в посольства европейских стран и США.

В письме главы наблюдательного совета «Днепроспецмаша» говорится о том, что в 2017 году сын близкого друга Кравченко Вячеслав Медяник, называвший себя бизнесменом и помощником народного депутата с сильными связями и влиянием, якобы пообещал решить проблемы завода «Днепроспецмаш» и вывести его из затруднительного положения. Речь шла о задолженности перед банками и ОАО «Украинская железная дорога». Медяник предложил партнерство: он помогает в решении проблем взамен на долю в бизнесе. Учитывая крайне доверительные отношения Кравченко с отцом Медяника, фиксировать намерения документально не стали, а договорились о создании совместной фирмы, регистрацией которой занялся Вячеслав Медяник. При этом, по информации Александра Кравченко, он уверял, что при его содействии дела пойдут в гору и завод «Днепроспецмаш», который он намеревался «перебросить» на ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП», будет завален работой, банковские проблемы решатся, а нынешних акционеров он сделает соучредителями ново созданной компании — ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП».

В июне 2017 года ООО «Научно-производственное объединение Днепроспецмаш» (код ЕГРПОУ 40828602) и ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» заключили договора купли-продажи недвижимого имущества. Для проведения сделки Медяник предложил услуги компании ООО «С- ТИМАТИКА». Кравченко заподозрил, что при содействии ООО «С-Тиматика» Медяник совершил мошеннические действия, поскольку оценка имущества была существенно ниже рыночной. И все же, учитывая многолетние дружеские отношения с покойным отцом Медяника, он положился при оформлении сделки на него. Подписывали договор со стороны ООО «Ви-Славия» мать Медяника Клавдия Вениаминовна и Иван Легостаев.

Отмечается, что по разным надуманным причинам вхождение акционеров в состав ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» откладывалось и затягивалось. Кравченко посчитал, что Медяник, раздавая обещания, имел намерение получить часть или же все имущество ООО «Научно-производственный комплекс Днепроспецмаш». Для реализации этой идеи он якобы и дал указание перерегистрировать завод «Днепроспецмаш» на связанную с ним компанию — ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП», где основателем и директором была его мать. Это стало возможным благодаря введению в заблуждение основателей и руководителей «Днепроспецмаш», считает Кравченко.

Когда он пригрозил Медянику, что обратится в суд, тот якобы сообщил, что не боится, и пообещал в случае расследования мошенничества организовать «переброс» завода «Днепроспецмаш» с ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУП» на подконтрольной его другую компанию — нерезидента Украины, тем самым запутав следы.

В письме Кравченко говорится, что после перехода завода «Днепроспецмаш ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» последняя не предпринимала никаких действий по содержанию завода и/или ведению хозяйственной деятельности. Завод был закрыт. Значительную часть из более 200 сотрудников уволили. С целью продолжения выполнения заказов и подержания завода в работающем состоянии, все расходы (плата за землю, коммунальные) оплачивались и оплачиваются Александром Кравченко и его фирмами. Как стало известно позже, ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» владея недвижимостью завода не просто не планировала вести хоть какую-то хозяйственную деятельность, а была использована для участия в схемах по получению неправомерной выгоды.

Фактически было уничтожено уникальное производство. Предприятие производило ряд спецмашин для ремонта железнодорожных путей, в том числе дизельную автомотрису АД-01. Завод «Днепроспецмаш» занимался производством продукции для железнодорожного транспорта. В частности, капитальным ремонтом машин типа ВПРС-500, ВПР-1200, ВПР-02, ВПР-02М, ВПРС-02. Он является единственным в Украине, аттестованным и сертифицированным в системе УкрСЕПРО. Всего в Украине существует три завода такого типа.

Было составлено заявление о совершении преступления. 15.01.19 внесена запись в Единый реестр досудебных расследований — номер криминального производства 42019000000000335. Первичная квалификация — ч. 4, ст. 190 ККУ.

Но после того, как Медяника избрали народным депутатом и главой комитета, доверенные лица его, один из которых представился Борисом Фридманом, якобы настаивали на том, чтобы Кравченко оставил попытки вернуть завод. В противном случае обещали передать дело в правоохранительные органы г. Днепр и закрыть уголовное производство, что благодаря должности Медяника, будет несложно. Кравченко пишет, что уголовное производство после обретения Медяником статуса народного депутата затормозило. Летом этого года он повторно обратился в правоохранительные органы. 1 сентября Высший антикоррупционный суд обязал Генерального прокурора внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, Кравченко проинформировал о ситуации посольства стран ЕС и посольства США.

Слуга народа, Вячеслав Медяник, Днепроспецмаш
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 6 ноября 2021
Пятница, 5 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016