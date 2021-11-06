Нардепа Медяника обвиняют в мошенническом захвате завода «Днепроспецмаш»

Народный депутат Вячеслав Медяник, занимающий должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности, с помощью мошеннических схем завладел имуществом завода «Днепроспецмаш». Об этом говорится в письме главы наблюдательного совета «Днепроспецмаша» Александра Кравченко, направленному народным депутатам, в посольства европейских стран и США.

В письме главы наблюдательного совета «Днепроспецмаша» говорится о том, что в 2017 году сын близкого друга Кравченко Вячеслав Медяник, называвший себя бизнесменом и помощником народного депутата с сильными связями и влиянием, якобы пообещал решить проблемы завода «Днепроспецмаш» и вывести его из затруднительного положения. Речь шла о задолженности перед банками и ОАО «Украинская железная дорога». Медяник предложил партнерство: он помогает в решении проблем взамен на долю в бизнесе. Учитывая крайне доверительные отношения Кравченко с отцом Медяника, фиксировать намерения документально не стали, а договорились о создании совместной фирмы, регистрацией которой занялся Вячеслав Медяник. При этом, по информации Александра Кравченко, он уверял, что при его содействии дела пойдут в гору и завод «Днепроспецмаш», который он намеревался «перебросить» на ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП», будет завален работой, банковские проблемы решатся, а нынешних акционеров он сделает соучредителями ново созданной компании — ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП».

В июне 2017 года ООО «Научно-производственное объединение Днепроспецмаш» (код ЕГРПОУ 40828602) и ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» заключили договора купли-продажи недвижимого имущества. Для проведения сделки Медяник предложил услуги компании ООО «С- ТИМАТИКА». Кравченко заподозрил, что при содействии ООО «С-Тиматика» Медяник совершил мошеннические действия, поскольку оценка имущества была существенно ниже рыночной. И все же, учитывая многолетние дружеские отношения с покойным отцом Медяника, он положился при оформлении сделки на него. Подписывали договор со стороны ООО «Ви-Славия» мать Медяника Клавдия Вениаминовна и Иван Легостаев.

Отмечается, что по разным надуманным причинам вхождение акционеров в состав ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» откладывалось и затягивалось. Кравченко посчитал, что Медяник, раздавая обещания, имел намерение получить часть или же все имущество ООО «Научно-производственный комплекс Днепроспецмаш». Для реализации этой идеи он якобы и дал указание перерегистрировать завод «Днепроспецмаш» на связанную с ним компанию — ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП», где основателем и директором была его мать. Это стало возможным благодаря введению в заблуждение основателей и руководителей «Днепроспецмаш», считает Кравченко.

Когда он пригрозил Медянику, что обратится в суд, тот якобы сообщил, что не боится, и пообещал в случае расследования мошенничества организовать «переброс» завода «Днепроспецмаш» с ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУП» на подконтрольной его другую компанию — нерезидента Украины, тем самым запутав следы.

В письме Кравченко говорится, что после перехода завода «Днепроспецмаш ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» последняя не предпринимала никаких действий по содержанию завода и/или ведению хозяйственной деятельности. Завод был закрыт. Значительную часть из более 200 сотрудников уволили. С целью продолжения выполнения заказов и подержания завода в работающем состоянии, все расходы (плата за землю, коммунальные) оплачивались и оплачиваются Александром Кравченко и его фирмами. Как стало известно позже, ООО «ВИ-СЛАВИЯ ГРУПП» владея недвижимостью завода не просто не планировала вести хоть какую-то хозяйственную деятельность, а была использована для участия в схемах по получению неправомерной выгоды.

Фактически было уничтожено уникальное производство. Предприятие производило ряд спецмашин для ремонта железнодорожных путей, в том числе дизельную автомотрису АД-01. Завод «Днепроспецмаш» занимался производством продукции для железнодорожного транспорта. В частности, капитальным ремонтом машин типа ВПРС-500, ВПР-1200, ВПР-02, ВПР-02М, ВПРС-02. Он является единственным в Украине, аттестованным и сертифицированным в системе УкрСЕПРО. Всего в Украине существует три завода такого типа.

Было составлено заявление о совершении преступления. 15.01.19 внесена запись в Единый реестр досудебных расследований — номер криминального производства 42019000000000335. Первичная квалификация — ч. 4, ст. 190 ККУ.

Но после того, как Медяника избрали народным депутатом и главой комитета, доверенные лица его, один из которых представился Борисом Фридманом, якобы настаивали на том, чтобы Кравченко оставил попытки вернуть завод. В противном случае обещали передать дело в правоохранительные органы г. Днепр и закрыть уголовное производство, что благодаря должности Медяника, будет несложно. Кравченко пишет, что уголовное производство после обретения Медяником статуса народного депутата затормозило. Летом этого года он повторно обратился в правоохранительные органы. 1 сентября Высший антикоррупционный суд обязал Генерального прокурора внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, Кравченко проинформировал о ситуации посольства стран ЕС и посольства США.