Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте» (America first), который провозглашал его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

«Байден принципиально отходит от политики президента Трампа и отвергает посыл „Америка на первом месте“. Он даже указал, что принцип „Америка на первом месте“ на деле ставит ее на последнее», — пояснил Салливан.

Ранее Байден говорил, что новая администрация президента США будет бросать вызов своим противникам и не станет отвергать союзников. «Америка вернулась — она готова лидировать в мире, а не удаляться от него», — заявил он. По мнению Байдена, нельзя решать проблемы, «используя старое мышление и неизменные привычки».

Трамп неоднократно критиковал Байдена и утверждал, что тот погубит страну своей политикой. Так, в сентябре экс-президент заявил, что при новой власти Америка «пошла под откос так, как никогда раньше». Он предупредил, что США в ближайшие три года вообще могут перестать существовать. Трамп также говорил, что Китай, Россия и Иран после прихода Байдена к власти стали «унижать» США. Политик обвинил Байдена в том, что тот не смог объединить Америку, несмотря на предвыборные обещания.