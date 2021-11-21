Польша насчитала в Беларуси более десяти тысяч мигрантов

Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге.

Ранее сообщалось, что из Белоруссии в Ирак были эвакуированы 430 граждан этой страны.

«Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Беларуси», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, — это «те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты».

Также Моравецкий сообщил, что польские власти с начала пограничного кризиса задержали около 400 человек, замешанных в контрабанде людей. «Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе», — сказал он.

На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.