Польша собирается круглосуточно строить заграждение на границе с Беларусью

Власти Польши намерены организовать круглосуточное строительство нового заграждения на границе с Беларусью, которое будет вестись в три смены. Об этом заявил в понедельник в Twitter глава МВД Мариуш Каминьский.

«Строительство заграждения на границе начнется в этом году. Работы будут вестись одновременно различными компаниями на четырех участках, круглосуточно в три смены», — написал он, сообщая об итогах заседания межведомственной группы по строительству.

В начале миграционного кризиса на границе с Беларусью Польша построила ограждение из колючей проволоки, которое не стало серьезным препятствием для мигрантов. Новое и более надежное сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $400 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение — датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

Строительство должно начаться к началу декабря и завершиться в первом полугодии 2022 года.

Общая протяженность границы страны с Беларусью составляет 418 км.