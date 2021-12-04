Польские пограничники задержали двоих украинцев за содействие мигрантам из Беларуси

Свыше 60 попыток незаконного перехода границы беженцами зафиксировали в Польше 3 декабря, сообщили в польской Погранслужбе в субботу.
«За прошедшие сутки зарегистрировано 62 попытки пересечения границы Польши и Беларуси», — говорится в сообщении ведомства в Твиттере.
За содействие незаконным мигрантам задержаны четыре человека: два гражданина Украины, а также граждане Афганистана и Польши, проинформировали в польском погранведомстве.
В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч нелегалов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
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