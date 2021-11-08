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СМИ сообщают о перевозке Саакашвили на вертолете в военный госпиталь

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СМИ сообщают о перевозке Саакашвили на вертолете в военный госпиталь

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в данный момент предположительно перевозят из руставской тюрьмы на вертолете в военный госпиталь в Гори, сообщает в понедельник грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете.

«По моей информации, собрался консилиум, который заключил, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет. Человека нет, забрали», — сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

Грузинские СМИ при этом сообщают, что на территории тюрьмы сел вертолет.

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В Минюсте Грузии пока не прокомментировали эту информацию. Ранее в ведомстве исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Там заявляли, что он может быть помещен только в тюремную больницу.

Михаил Саакашвили
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