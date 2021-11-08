Энергоносители в Германии подорожали до 20-летнего максимума

Рост цен на электроэнергию, отопление и горючее в Германии достиг 20-летнего максимума. Об этом сообщила в понедельник онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox.
По сравнению с годом ранее цены на энергоносители для потребителей в ФРГ выросли на 35%. В годовом исчислении расходы на электроэнергию для среднего домохозяйства из трех человек составили €4 549, что означает повышение соответствующих затрат на €1 178. По данным экспертов Verivox, в большей степени рост цен затронет те домохозяйства, которые отапливаются мазутом. В годовом исчислении цены на мазут выросли на 144%, в то время как цены на газ повысились лишь на 28%.
Рост стоимости энергоносителей затронул и германских автолюбителей: за год стоимость дизельного топлива в Германии выросла на 47% за литр, цена бензина марки «супер» (аналог АИ-95) — на 34%.
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