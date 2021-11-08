Войти
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
позиция
Трамп рассказал, когда объявит о выдвижении в президенты
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
решение
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В ОПЗЖ заявили, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных и преступных действий власти

769
В ОПЗЖ заявили, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных и преступных действий власти

С помощью репрессий против оппозиционных политиков и независимых СМИ действующая власть под руководством Президента Владимира Зеленского пытается оградиться от справедливой критики, заблокировать обсуждение реальных проблем страны и переключить внимание общественности на выгодные этой власти «нарративы» и на борьбу с инакомыслящими. Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле подчеркнули, что обсуждение реальной ситуации в Украине совершенно необходимо, чтобы оценить уровень проблем и увидеть те системные ошибки, из-за которых страна оказалась в таком катастрофическом положении. По мнению представителей ОПЗЖ, самым актуальным вопросом на сегодня является ситуация с COVID-19, от которой напрямую зависит сохранение человеческих жизней.

«К концу прошлой недели Украина поднялась на второе место в мире по смертности от COVID-19. Статистика демонстрирует неутешительные рекорды: за 5 ноября количество погибших от коронавируса граждан в нашей стране достигло 793 человек. При этом во всех регионах реанимации заполнены тяжелыми больными, а страну уже сотрясла целая серия громких скандалов, связанных с острой нехваткой кислорода в медучреждениях (хотя профильные чиновники не уставали врать, что ситуация под контролем)», – сообщили в ОПЗЖ.

В партии назвали очевидным тот факт, что власть провалила кампанию по вакцинации населения от COVID-19.

«Не спасла ситуацию и смена одного бездарного министра здравоохранения на другого. По состоянию на 6 ноября полностью вакцинированы в Украине были лишь 18% населения. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 67%, в Дании – 75,8%, в Португалии – 86,2%. По уровню вакцинации Украину обошли даже Бангладеш и Гватемала, и вот-вот догонит Зимбабве. При этом власть преступно отказалась от доказавшей свою эффективность вакцины «Спутник V», производство которой можно было наладить в Украине. Это позволило бы существенно повысить уровень вакцинации населения, предоставить украинцам возможность реального выбора защиты от коронавирусной инфекции, предупредить вспышки заболеваемости и спасти жизни десяткам тысяч граждан», – отметили в политсиле, а также подчеркнули, что это помогло бы сохранить и без того скудный украинский бюджет, который сейчас вынужден спонсировать международные фармацевтические корпорации.

«За январь ‒ август 2021 года общий уровень смертности в Украине повысился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество населения страны за 8 месяцев текущего года сократилось на 245,9 тыс. человек. Смертность в Украине почти в 2,5 раза превышает рождаемость, констатирует Госстат. То есть нация попросту вымирает рекордными темпами. Справедливости ради стоит отметить, что сокращение населения Украины происходит десятилетиями, но сейчас динамика этого процесса ужасает. Например, если в 2013 году население Украины сократилось на 158,7 тыс. человек, то в 2020-м, по официальным данным – на 314 тыс. человек. По итогам текущего года картина будет еще более удручающей», – констатировали в заявлении партии.

Также в оппозиционной политсиле обратили внимание на то, что нищенский уровень жизни, усугубляемый слишком высокими коммунальными тарифами, отсутствием доступа к качественным медицинским услугам и социальная незащищенность украинцев, привели к массовому оттоку населения.

«По подсчетам Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, на заработки за границу выехали около 3 млн украинцев. Все обещания власти вернуть трудовых мигрантов на Родину так и остаются пустым звуком. И еще хуже то, что страну покидают молодые трудоспособные люди, которые в самый сложный момент оказываются вдали от своих близких, нуждающихся в срочной помощи и уходе. Это тоже оказывает влияние на повышение смертности среди украинцев», – считают в ОПЗЖ.

Читайте также: Саакашвили перевели в тюремную больницу

В оппозиционной партии подчеркивают, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных и преступных действий власти.

«Это итог преступной политики геноцида, проводимой властью в отношении собственного народа. Ситуация требует безотлагательного и кардинального решения. Но озабоченная собственным обогащением команда временщиков Президента Зеленского продолжает игнорировать надвигающуюся катастрофу.

Наша партия давно предложила действенные инструменты снижения тарифов на жилищно-коммунальные слуги. «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала программу выведения страны из социально-экономического кризиса. Мы представили план установления мира на Донбассе. Но власть преступно блокирует все инициативы оппозиции», – резюмировали в ОПЗЖ.

ОПЗЖ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016