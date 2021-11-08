В ОПЗЖ заявили, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных и преступных действий власти

С помощью репрессий против оппозиционных политиков и независимых СМИ действующая власть под руководством Президента Владимира Зеленского пытается оградиться от справедливой критики, заблокировать обсуждение реальных проблем страны и переключить внимание общественности на выгодные этой власти «нарративы» и на борьбу с инакомыслящими. Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле подчеркнули, что обсуждение реальной ситуации в Украине совершенно необходимо, чтобы оценить уровень проблем и увидеть те системные ошибки, из-за которых страна оказалась в таком катастрофическом положении. По мнению представителей ОПЗЖ, самым актуальным вопросом на сегодня является ситуация с COVID-19, от которой напрямую зависит сохранение человеческих жизней.

«К концу прошлой недели Украина поднялась на второе место в мире по смертности от COVID-19. Статистика демонстрирует неутешительные рекорды: за 5 ноября количество погибших от коронавируса граждан в нашей стране достигло 793 человек. При этом во всех регионах реанимации заполнены тяжелыми больными, а страну уже сотрясла целая серия громких скандалов, связанных с острой нехваткой кислорода в медучреждениях (хотя профильные чиновники не уставали врать, что ситуация под контролем)», – сообщили в ОПЗЖ.

В партии назвали очевидным тот факт, что власть провалила кампанию по вакцинации населения от COVID-19.

«Не спасла ситуацию и смена одного бездарного министра здравоохранения на другого. По состоянию на 6 ноября полностью вакцинированы в Украине были лишь 18% населения. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 67%, в Дании – 75,8%, в Португалии – 86,2%. По уровню вакцинации Украину обошли даже Бангладеш и Гватемала, и вот-вот догонит Зимбабве. При этом власть преступно отказалась от доказавшей свою эффективность вакцины «Спутник V», производство которой можно было наладить в Украине. Это позволило бы существенно повысить уровень вакцинации населения, предоставить украинцам возможность реального выбора защиты от коронавирусной инфекции, предупредить вспышки заболеваемости и спасти жизни десяткам тысяч граждан», – отметили в политсиле, а также подчеркнули, что это помогло бы сохранить и без того скудный украинский бюджет, который сейчас вынужден спонсировать международные фармацевтические корпорации.

«За январь ‒ август 2021 года общий уровень смертности в Украине повысился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество населения страны за 8 месяцев текущего года сократилось на 245,9 тыс. человек. Смертность в Украине почти в 2,5 раза превышает рождаемость, констатирует Госстат. То есть нация попросту вымирает рекордными темпами. Справедливости ради стоит отметить, что сокращение населения Украины происходит десятилетиями, но сейчас динамика этого процесса ужасает. Например, если в 2013 году население Украины сократилось на 158,7 тыс. человек, то в 2020-м, по официальным данным – на 314 тыс. человек. По итогам текущего года картина будет еще более удручающей», – констатировали в заявлении партии.

Также в оппозиционной политсиле обратили внимание на то, что нищенский уровень жизни, усугубляемый слишком высокими коммунальными тарифами, отсутствием доступа к качественным медицинским услугам и социальная незащищенность украинцев, привели к массовому оттоку населения.

«По подсчетам Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, на заработки за границу выехали около 3 млн украинцев. Все обещания власти вернуть трудовых мигрантов на Родину так и остаются пустым звуком. И еще хуже то, что страну покидают молодые трудоспособные люди, которые в самый сложный момент оказываются вдали от своих близких, нуждающихся в срочной помощи и уходе. Это тоже оказывает влияние на повышение смертности среди украинцев», – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии подчеркивают, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных и преступных действий власти.

«Это итог преступной политики геноцида, проводимой властью в отношении собственного народа. Ситуация требует безотлагательного и кардинального решения. Но озабоченная собственным обогащением команда временщиков Президента Зеленского продолжает игнорировать надвигающуюся катастрофу.

Наша партия давно предложила действенные инструменты снижения тарифов на жилищно-коммунальные слуги. «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала программу выведения страны из социально-экономического кризиса. Мы представили план установления мира на Донбассе. Но власть преступно блокирует все инициативы оппозиции», – резюмировали в ОПЗЖ.