Из Киева в Варшаву хотят пустить скоростной поезд

Министерство инфраструктуры Украины и Польша готовят проект по запуску скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Варшава.
Об этом 9 ноября сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, выступая на форуме «Большое строительство: новая железная дорога».
«Проект, по которому разрабатывается пред-ТЭО, это скоростное сообщение Киев-Варшава. В польском правительстве нашу идею поддерживают, она для них интересна и у нас совпадает подход», — рассказал Кубраков.
Он добавил, что планируется запустить на маршруте поезда скоростью 250+ км в час. По словам министра, сейчас идет процесс разработки предварительного технико-экономического обоснования проекта.
«Надеюсь, что до конца года или в январе 2022 года мы будем понимать точные цифры и точные коридоры и то, как мы двигаемся по этому проекту», — отметил глава Мининфраструктуры.
Напомним, «Укрзализныця» с 4 ноября 2021 года возобновило курсирование поезда № 67/68 Киев-Варшава, которое было прекращено в марте прошлого года из-за карантинных ограничений.
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